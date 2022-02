“Non attacchiamo le città e i civili”: Mosca accusa Kiev di far girare video falsi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – Mosca accusa Kiev: le forze armate russe non stanno bombardando le città ucraine, i servizi di sicurezza di Kiev stanno pubblicando sui social falsi video. Filmati che simulano la “morte di civili in massa”. A lanciare l’accusa contro l’Ucraina – mentre è in atto una vera e propria guerra nel Donbass – è il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Secondo quanto riporta la Tass. Mosca: “Le forze armate russe non colpiscono i civili, intelligence Kiev pubblica falsi video” “Le forze armate russe non effettuano attacchi con missili, aerei o armi di artiglieria contro le città ucraine“, chiarisce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb –: le forze armate russe non stanno bombardando leucraine, i servizi di sicurezza distanno pubblicando sui social. Filmati che simulano la “morte diin massa”. A lanciare l’contro l’Ucraina – mentre è in atto una vera e propria guerra nel Donbass – è il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Secondo quanto riporta la Tass.: “Le forze armate russe non colpiscono i, intelligencepubblica” “Le forze armate russe non effettuano attacchi con missili, aerei o armi di artiglieria contro leucraine“, chiarisce ...

Advertising

TgLa7 : #Mosca, portavoce del ministero della Difesa: 'Non attacchiamo città ucraine, girano falsi video' #RussiaUkraineConflict - AlessioAntani : RT @forzearmatenews: Mosca smentisce: 'Falsi video, non attacchiamo città ucraine' - AxlGuidato : RT @forzearmatenews: Mosca smentisce: 'Falsi video, non attacchiamo città ucraine' - pbrex668 : RT @TgLa7: #Mosca, portavoce del ministero della Difesa: 'Non attacchiamo città ucraine, girano falsi video' #RussiaUkraineConflict - SmordiRita : RT @forzearmatenews: Mosca smentisce: 'Falsi video, non attacchiamo città ucraine' -