MLS, Higuain chiama Messi: «Campionato importante, spero venga qui»

L'attaccante dell'Inter Miami Higuain ha chiamato Messi in MLS Gonzalo Higuain, attaccante dell'Inter Miami, in una intervista a Stats Perform ha chiamato Messi in MLS.

LE PAROLE – «La MLS è un Campionato importante e in crescita. Ogni anno diventa più bello e combattuto. Stanno arrivando giocatori importanti e credo che possa davvero crescere parecchio. Messi? spero che possa venire qui. Sarebbe un vantaggio per la MLS ma anche per lui che sarebbe felice e si divertirebbe».

Ultime Notizie dalla rete : MLS Higuain Higuain invita Messi: 'Spero venga in MLS. Qui sarebbe il benvenuto' Spero di poter fare di meglio quest'anno per aiutare la squadra a qualificarsi [per i playoff e poter competere per la MLS". Higuain Messi (getty images) tutte le notizie di higuain mls messi Leggi i ...

Higuain, l'elogio di Neville: 'Come un maestro per i giovani' Sembrava poter essere tra gli indiziati a dire addio al club. Invece, Gonzalo Higuain è rimasto all' Inter Miami , si è preso la maglia numero 10 , e ha tutte le intenzioni di ...riferimento per la MLS ...

Ex-Real star: I hope Messi comes to MLS A former Real Madrid star has expressed his desire to have Lionel Messi join him in the United States' Major League Soccer.

