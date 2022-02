“Mi devo fermare”. Emma Marrone: “Questa è la mia ultima settimana”. Fan tutti increduli e preoccupati (Di giovedì 24 febbraio 2022) Emma Marrone è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva diretta da Amadeus. Ma ora a sorpresa la cantante pugliese ha rotto il silenzio, durante l’appuntamento che l’ha vista co-conduttrice della ‘Suite 102.5’ e ha fatto un annuncio certamente inaspettato. I suoi fan sono rimasti a bocca aperta e non sono riusciti ad accettare quelle sue parole, che ovviamente a primo impatto hanno subito creato una grossa delusione. Su Emma Marrone erano esplose polemiche per le calze a rete che aveva indossato a Sanremo 2022. E lei aveva replicato con rabbia a Davide Maggio: “Buongiorno a tutti dal Medioevo, col body shaming con un linguaggio politically correct che non so se è più imbarazzante o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022)è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva diretta da Amadeus. Ma ora a sorpresa la cantante pugliese ha rotto il silenzio, durante l’appuntamento che l’ha vista co-conduttrice della ‘Suite 102.5’ e ha fatto un annuncio certamente inaspettato. I suoi fan sono rimasti a bocca aperta e non sono riusciti ad accettare quelle sue parole, che ovviamente a primo impatto hanno subito creato una grossa delusione. Suerano esplose polemiche per le calze a rete che aveva indossato a Sanremo 2022. E lei aveva replicato con rabbia a Davide Maggio: “Buongiorno adal Medioevo, col body shaming con un linguaggio politically correct che non so se è più imbarazzante o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ...

Advertising

newacc90078548 : @EnricoLetta Putin: 'Caspita, mi devo fermare!' - grenayse : -di più non riesco più a respirare bene, se faccio una rampa di scale non riesco più a respirare bene mi devo fermare per prendere aria - alastorhzb : @angelcakeshzb No, sono stressanti perché non ti sai fermare e vai sempre oltre il limite devo ricordarti il regalo… - breezzblocx : @neonkoronis NO TI PREGO IO BQSTA MI DEVO FERMARE PER UN PO' DOPO CHE STANNO LE DREAMCATCHER - apvcalvpse : allora se domani sempre per grazia divina mi devo fermare passo a comprare nuovi anelli perchè mi si sono ossidati quasi tutti -