"Mertens? Il Napoli ci sta pensando", l'esperto di calciomercato sul belga (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel corso della trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto l'esperto di calciomercato Luca Marchetti. Il giornalista ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito alle trattative in programma per il Napoli e alla partita che affronteranno gli azzurri questa sera. Di seguito un estratto delle sue parole: "La partita dell'andata è stata equilibrata e oggi c'è un ottimismo di fondo, che può fare bene anche alla testa dei giocatori. Sapere di non essere inferiori al Barcellona e di avere una chance da giocarsi in casa è importante. Il Barcellona per vincere deve andare a vincere a Napoli e non è semplice". "Ounas non è stato utilizzato con continuità ma so che è molto stimato da Spalletti. Elmas è prestato a fare l'esterno: un giocatore così duttile diventa indispensabile. Il fatto che stia ...

