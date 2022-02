Max Angioni: chi è, età, Lol, Zelig, comico, origini, vita privata, fidanzata, Instagram (Di giovedì 24 febbraio 2022) Max Angioni è un attore teatrale e comico italiano, nel cast della seconda stagione di Lol – chi ride è fuori. Ha preso parte a Zelig Time nel 2019 e ad Italia’s Got Talent, dove ha recitato un monologo particolarmente apprezzato, arrivando secondo in finale. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Maxè un attore teatrale eitaliano, nel cast della seconda stagione di Lol – chi ride è fuori. Ha preso parte aTime nel 2019 e ad Italia’s Got Talent, dove ha recitato un monologo particolarmente apprezzato, arrivando secondo in finale. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla suae L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

