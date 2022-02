(Di giovedì 24 febbraio 2022)partecipa al THE I. C. E. St.of: sabato 26 febbraio le performance e il design unico dei modelli iconici della Casa del Tridente saranno in mostra ...

Ultime Notizie dalla rete : Maserati Show

QN Motori

... insieme alla sua erede, la nuova supersportiva MC20, prenderà parte allo snow. I valori di innovazione, passione e design disaranno sotto ai riflettori durante tutti gli appuntamenti ...... ma anche Ferrari e. Dietro all'industria che vive in un mix di ricerca, tecnologia e ... Nei titoli di testa di questoscorrono poi i nomi delle leggende del volante e del manubrio nate o ...Maserati Show al THE I.C.E. St. Moritz, International Concours of Elegance 2022. Sabato 26 febbraio le performance e il design dei modelli iconici della Casa.Non mancherà infine l’iconica Maserati MC12 che prenderà parte allo snow show assieme alla sua diretta erede MC20. Il programma per sabato 26 febbraio prevede l’apertura della manifestazione alle 8:30 ...