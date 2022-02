LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 4-6, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: punteggio basso e diversi errori su entrambi i lati, Milano ha un piccolo vantaggio (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Air ball di Delaney, con la palla che non tocca nemmeno il ferro! 4-6 S’iscrive al match anche Malcolm Delaney, contro-sorpasso Milano 4-4 Arresto e tiro perfetto di Hall, pareggio Armani Exchange 4-2 Walkup fa 2/2 dalla lunetta, padroni di casa avanti 2-2 Fall si gira ed appoggia a canestro, pareggio dei greci Doppio errore dall’arco per i padroni di casa, molto imprecisi in quest’inizio di match Infrazione di passi per il Capitano milanese, possesso Olympiacos 0-2 Nicolò Melli vola a schiacciare su assist di Hines! Che partenza per l’Olimpia Tutto è pronto per l’inizio del match. Si parte! I quintetti scelti dai due coach: Walkup Dorsey Vezenkov Papanikolau Fall (Olympiacos); Hall Delaney Daniels Melli Hines ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAir ball di Delaney, con la palla che non tocca nemmeno il ferro! 4-6 S’iscrive al match anche Malcolm Delaney, contro-sorpasso4-4 Arresto e tiro perfetto di Hall, pareggio Armani Exchange 4-2 Walkup fa 2/2 dalla lunetta, padroni di casa avanti 2-2 Fall si gira ed appoggia a canestro, pareggio dei greci Doppio errore dall’arco per i padroni di casa, molto imprecisi in quest’inizio di match Infrazione di passi per il Capitano milanese, possesso0-2 Nicolò Melli vola a schiacciare su assist di Hines! Che partenza per l’Tutto è pronto per l’inizio del match. Si parte! I quintetti scelti dai due coach: Walkup Dorsey Vezenkov Papanikolau Fall (); Hall Delaney Daniels Melli Hines ...

