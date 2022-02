Isola 2022, salta la partecipazione di un naufrago al reality (Di giovedì 24 febbraio 2022) La presenza di Alex Nuccetelli all‘Isola dei Famosi era data ormai quasi per certa. L’ex marito di Antonella Mosetti doveva essere uno dei naufraghi del reality show. L’imprenditore, papà di Asia Nuccetelli, avrebbe dovuto prendere parte al gruppo dei “single”. Improvvisamente però non è stato più fatto il suo nome nell’elenco dei possibili naufraghi. Contattato da Biccy.it, Alex ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla sua assenza: Vengo usato come specchietto per allodole e la cosa mi lusinga abbastanza non sentendomi così importante a livello televisivo. Da due anni a questa parte, sistematicamente, il mio nome compare nella lista dei papabili concorrenti di ogni reality. Quest’anno col mio preparatore abbiamo fatto una valutazione e abbiamo concordato che la mia fisicità non mi permetterebbe di fare un’avventura del ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 febbraio 2022) La presenza di Alex Nuccetelli all‘dei Famosi era data ormai quasi per certa. L’ex marito di Antonella Mosetti doveva essere uno dei naufraghi delshow. L’imprenditore, papà di Asia Nuccetelli, avrebbe dovuto prendere parte al gruppo dei “single”. Improvvisamente però non è stato più fatto il suo nome nell’elenco dei possibili naufraghi. Contattato da Biccy.it, Alex ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla sua assenza: Vengo usato come specchietto per allodole e la cosa mi lusinga abbastanza non sentendomi così importante a livello televisivo. Da due anni a questa parte, sistematicamente, il mio nome compare nella lista dei papabili concorrenti di ogni. Quest’anno col mio preparatore abbiamo fatto una valutazione e abbiamo concordato che la mia fisicità non mi permetterebbe di fare un’avventura del ...

