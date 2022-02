Il Pnrr tra venti di guerra, inflazione e recupero di autonomia strategica (Di giovedì 24 febbraio 2022) I venti di guerra che soffiano ad est dell’Europa, la crisi energetica e l’ascesa dei prezzi di petrolio e gas, dipingono un quadro preoccupante in un anno cruciale per l’avanzamento del Pnrr, in cui la “messa a terra” degli indirizzi di policy diventa il tema principale. Uno scenario nuovo e inaspettato, che rischia di minare il potenziale del Pnrr e dove ogni ritardo o errore potremmo pagarlo a caro prezzo. Gli ultimi accadimenti si inseriscono in un contesto in cui la dinamica dell’inflazione già iniziava a destare forti preoccupazioni. Una dinamica influenzata da una componente congiunturale legata prevalentemente agli eccezionali rialzi dei prezzi nel comparto energia, ma anche da una componente strutturale connessa alle strozzature lungo le catene globali della produzione. Ed è proprio la ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Idiche soffiano ad est dell’Europa, la crisi energetica e l’ascesa dei prezzi di petrolio e gas, dipingono un quadro preoccupante in un anno cruciale per l’avanzamento del, in cui la “messa a terra” degli indirizzi di policy diventa il tema principale. Uno scenario nuovo e inaspettato, che rischia di minare il potenziale dele dove ogni ritardo o errore potremmo pagarlo a caro prezzo. Gli ultimi accadimenti si inseriscono in un contesto in cui la dinamica dell’già iniziava a destare forti preoccupazioni. Una dinamica influenzata da una componente congiunturale legata prevalentemente agli eccezionali rialzi dei prezzi nel comparto energia, ma anche da una componente strutturale connessa alle strozzature lungo le catene globali della produzione. Ed è proprio la ...

