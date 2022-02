Il paradiso delle signore | la Rai dice stop | il motivo della clamorosa decisione

Leggi su inews24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilpotrebbe andare in onda ancora per qualche mese, poi sparirebbe dal palinsesto. Ecco cosa ha raccontato un attore protagonistasoap opera e perchè c’è la possibilità che non vada in onda una nuvoa stagione. In questi ultimi giorni di febbraio, si è diffusa sempre più insistentemente la voce che Il L'articolo proviene da Inews24.it.