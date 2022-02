Il Napoli si inserisce per Gianluca Scamacca (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gianluca Scamacca sembrerebbe essere entrato nel mirino del Napoli. Attenzione però all’Inter, forte da tempo sul calciatore Il Napoli piomba su Gianluca Scamacca. Una mossa non inaspettata, visto che i partenopei dovranno fare qualcosa per l’attacco nella prossima stagione. Victor Osimhen e Dries Mertens potrebbero partire e a quel punto gli azzurri rimarrebbero sguarniti li L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)sembrerebbe essere entrato nel mirino del. Attenzione però all’Inter, forte da tempo sul calciatore Ilpiomba su. Una mossa non inaspettata, visto che i partenopei dovranno fare qualcosa per l’attacco nella prossima stagione. Victor Osimhen e Dries Mertens potrebbero partire e a quel punto gli azzurri rimarrebbero sguarniti li L'articolo

GiuliaLoglisci_ : Il #Napoli si inserisce per #Scamacca #DeLaurentis avrebbe formulato un'offerta ancora non chiara, i neroverdi chie… - spallettismoh : RT @hoverall: Il Napoli non vincerà mai più lo scudetto. Lo si inserisce ogni anno tra le pretendenti così...per simpatia. Come fosse il cu… - hoverall : Il Napoli non vincerà mai più lo scudetto. Lo si inserisce ogni anno tra le pretendenti così...per simpatia. Come f… - Alienooooooo : Attenzione ?????? Il Napoli si inserisce per la corsa scudetto ecco cosa succede ora. Link all'articolo???????? -