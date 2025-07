Dazi al centro del vertice Brics in Brasile Grandi assenti Xi e Putin

Il vertice dei Brics a Rio de Janeiro si apre con due assenze di peso, segnando una svolta nel panorama internazionale. La mancata presenza di Xi Jinping e Vladimir Putin mette in discussione l’unità e la rilevanza del blocco emergente, nato come alternativa alle potenze tradizionali. Un segnale che, inevitabilmente, scuote gli equilibri globali e invita a riflettere sul futuro di questo rassemblement strategico. Ma cosa significa davvero questa assenza per il ruolo delle economie emergenti?

(Adnkronos) – Si aprirà con due assenze di rilievo il vertice dei Brics in programma oggi e domani a Rio de Janeiro in Brasile. Non ci saranno, infatti, né il presidente cinese, Xi Jinping, né quello russo, Vladimir Putin. Un segnale che ridimensiona il peso del gruppo delle 10 economie emergenti, nato come alternativa al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice Brics in programma il 6 e 7 luglio in Brasile, a causa del mandato d'arresto emesso contro di lui dalla Corte penale internazionale. Lo ha annunciato Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del

Vladimir Putin ha deciso di non partecipare al vertice dei BRICS in Brasile, a causa della minaccia di arresto legata al mandato di cattura internazionale emesso della Corte Penale Internazionale.

