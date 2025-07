Baseball | Parmaclima cade nel sabato di Serie A sorride Macerata

Un sabato emozionante nel mondo del baseball italiano, con Parmaclima che subisce un colpo duro nella Serie A 2025: la capolista cade sotto i colpi della BSC Grosseto. Dopo una battaglia intensa e uno spettacolare equilibrio, è stata la squadra toscana a prevalere nel finale, determinando un nuovo capitolo di questa appassionante stagione. La sfida si conclude con un risultato che cambierà le sorti delle classifiche e accende ancora di più la passione dei tifosi.

La capolista cade. Parmaclima  ha dovuto cedere il passo alla BSC Grosseto in occasione del sabato dedicato alla Serie A 2025 di baseball. Si tratta del secondo K.O ravvicinato per gli emiliani, reduci dalla debacle di quindici giorni fa contro Bologna (in quel caso la serie finì in pareggio) La squadra toscana ha avuto la meglio segnando due punti al quarto inning, salvo poi essere ripresa dai padroni di casa. A decidere le sorti del match è stata però la sesta ripresa, contrassegnata da ben quattro timbri da parte della BSC.  Sorride invece Macerata, formazione che ha completato il cosiddetto sweep imponendosi contro la BBC Grosseto per 3-2 e 8-3. 🔗 Leggi su Oasport.it