Media ' 5 basi dell' Idf colpite da missili Iran durante guerra'

Durante la recente escalation di 12 giorni, cinque basi delle Forze di Difesa israeliane sono state colpite da missili iraniani, secondo il British Telegraph. Analisi satellitari dell'UniversitĂ dell'Oregon rivelano dettagli sorprendenti sulla strategia militare coinvolta. Questi eventi sottolineano la tensione crescente nella regione e le complesse dinamiche tra le potenze coinvolte. Un quadro che richiede attenzione e riflessione sulle future implicazioni per la sicurezza internazionale.

Cinque basi delle Forze di difesa israeliane sono state colpite da missili lanciati dall' Iran durante la guerra dei 12 giorni: lo riporta il British Telegraph, basandosi su dati satellitari analizzati dall'UniversitĂ dell'Oregon negli Stati Uniti e ottenuti dal quotidiano, citato da Ynet. Tra le basi, secondo la mappa pubblicata sul sito web del Telegraph, figurano Camp Zipporit vicino a Nazareth, Camp Glilot e la base di Tel Nof. Il quotidiano ha inoltre affermato che le Idf si sono rifiutate di commentare i dati delle intercettazioni o i danni alle basi, ma hanno dichiarato al quotidiano che "tutte le unitĂ interessate hanno mantenuto la continuitĂ operativa durante l'operazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, '5 basi dell'Idf colpite da missili Iran durante guerra'

In questa notizia si parla di: basi - colpite - missili - iran

Libano, Israele attacca la periferia di Beirut: caos per la fuga dei residenti. Tel Aviv: “Colpite basi di Hezbollah” - Tensioni in aumento tra Libano e Israele, con attacchi aerei che scuotono la periferia di Beirut e scatenano il caos tra i residenti in fuga.

Panico nelle strade di Doha al momento dell'attacco dall'Iran contro le basi statunitensi. Il cielo si è riempito di scie luminose, con i missili intercettati dalla contraerea. Alcuni hanno sorvolato lo stadio della città che ha ospitato i Mondiali Vai su Facebook

Translate postMissili sull’Iran e sulle basi USA Poi Trump: c’è la tregua @dafrattini, @Corriere Vai su X

Media, '5 basi dell'Idf colpite da missili Iran durante guerra'; Media, '5 basi dell'Idf colpite da missili Iran durante guerra'; Israele attacca l'Iran, colpiti basi militari e siti nucleari.

Media, '5 basi dell'Idf colpite da missili Iran durante guerra' - Cinque basi delle Forze di difesa israeliane sono state colpite da missili lanciati dall'Iran durante la guerra dei 12 giorni: lo riporta il British Telegraph, basandosi su dati satellitari analizzati ... Come scrive ansa.it

Iran, scatta l'operazione "Benedizione della vittoria": sotto attacco le basi Usa in Qatar e Iraq | Gli americani: "Nessun missile ci ha colpito" - Scatta la rappresaglia dell'Iran dopo l'attacco americano sui tre siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan. Si legge su msn.com