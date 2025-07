Accadde oggi | 6 luglio il bacio più lungo della storia

Il 6 luglio segna un momento speciale nella storia delle emozioni: il bacio più lungo mai registrato. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Bacio, celebriamo questa icona di affetto e connessione, ricordando che un bacio può essere molto più di un semplice gesto. È un ponte tra cuori, un gesto di amore, amicizia e famiglia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo record straordinario.

È per questo che oggi ricorre la Giornata Mondiale del Bacio Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, una festa che vuole ricordare ogni tipo di bacio, da quello tra innamorati, a quello tra amici, genitori e figli. Il 6 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 6 luglio, il bacio più lungo della storia

In questa notizia si parla di: bacio - accadde - luglio - lungo

14 giugno - 13 luglio 2025 | mostra collettiva "Perché ancora Natura? - tra gli artisti la giapponese yukoh Tsukamoto | Fondazione Sormani Prota Giurleo ETS, P.za Santa Maria, Sormano (CO) , inaugurazione sabato 14 giugno, ore 17.00 Vai su Facebook

Accadde oggi: 6 luglio 2005, il bacio più lungo della storia. Giornata mondiale del bacio; 13 aprile: giornata internazionale del bacio.

Giornata Mondiale del Bacio, il 6 luglio. Ma quante ce ne sono? - Giornata Mondiale del bacio il 6 luglio 2023: le diverse date, i significati e perché si celebra. Secondo gazzetta.it

6 luglio 2023, è la Giornata del bacio. Sapete a quando risale il primo della storia? - la Nazione - Firenze, 6 luglio 2023 – Oggi, 6 luglio, si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata mondiale del bacio, festa nata in Gran Bretagna nel 1990, ma presto diffusa in tutto il mondo, per onorare ... Lo riporta lanazione.it