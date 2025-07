Ucraina morto un combattente italiano a Sumy | era in guerra da due anni | Zelensky | L' ultima telefonata con Trump è stata la migliore di sempre

In un contesto di tensioni e sacrifici, la guerra in Ucraina continua a sconvolgere le vite di molti. Un combattente italiano ha perso la vita a Sumy dopo due anni di battaglia, mentre Zelensky ricorda l'importanza del sostegno internazionale. L’ultima telefonata con Trump, definita la migliore di sempre, ha evidenziato la preoccupazione per la minaccia di Putin, che non si ferma: le forze ucraine colpiscono un aeroporto militare russo, segnando un altro episodio cruciale nel conflitto.

Trump: "Putin non si ferma, vuole continuare a uccidere". Le forze ucraine colpiscono un aeroporto militare russo che fungeva da base per i caccia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, morto un combattente italiano a Sumy: era in guerra da due anni | Zelensky: "L'ultima telefonata con Trump è stata la migliore di sempre"

In questa notizia si parla di: trump - ucraina - morto - combattente

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Pochi giorni fa si è festeggiato il decimo anniversario della legalizzazione del matrimonio tra persone omosessuali negli Stati Uniti. Ma ora chi sostiene i diritti della comunità LGBTQIA+ è finito nel mirino della seconda amministrazione Trump. Cosa è cambiato Vai su Facebook

Guerra Ucraina, morto italiano che combatteva per Kiev a Sumy. Colpito scalo russo; Ucraina, morto un combattente italiano a Sumy: era in guerra da due anni | Trump: Putin non si ferma, vuole continuare a uccidere; Guerra in Ucraina, morto un italiano al fronte. Trump: “Putin vuole andare fino in fondo”.

Ucraina, morto un combattente italiano a Sumy: era in guerra da due anni | Zelensky: "L'ultima telefonata con Trump è stata la migliore di sempre" - A Sumy ha perso la vita l'italiano Thomas D'Alba, 40enne originario di Legnano, che da due anni combatteva nelle legioni internazionali a supporto dell'ese ... Lo riporta msn.com

Ucraina, morto un combattente italiano a Sumy: era in guerra da due anni | Trump: "Putin non si ferma, vuole continuare a uccidere" - A Sumy ha perso la vita l'italiano Thomas D'Alba, 40enne originario di Legnano, che da due anni combat ... Da msn.com