Gaza Meloni chiama Netanyahu e rinnova l’appello per un cessate il fuoco Il premier israeliano sulla tregua | Inaccettabili le richieste di Hamas

In un gesto di diplomazia e speranza, Meloni ha chiamato Netanyahu per ribadire l’importanza di un cessate il fuoco in Gaza, mentre il premier israeliano respinge le richieste di Hamas definendole inaccettabili. La tensione tra le parti resta alta, ma il dialogo rimane fondamentale. La comunità internazionale guarda con preoccupazione a questa difficile situazione, condividendo l’appello per una soluzione duratura e pacifica.

Israele respinge le modifiche richieste da Hamas alla proposta di cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una nota diffusa dal suo ufficio, definendo le condizioni « inaccettabili ». «Dopo una valutazione della situazione, il primo ministro israeliano – si legge ancora nel comunicato – ha dato istruzioni di accogliere l’invito ai colloqui indiretti e di proseguire i negoziati per il ritorno dei nostri ostaggi, sulla base della proposta del Qatar alla quale Israele ha già dato il suo assenso. La delegazione negoziale partirà domenica per i colloqui a Doha». 🔗 Leggi su Open.online

