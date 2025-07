Calcio femminile la Francia batte l’Inghilterra sull’asse Katoto-Baltimore agli Europei

Nel cuore degli Europei di calcio femminile, la Francia conquista un'importante vittoria contro l’Inghilterra, spegnendo le speranze delle britanniche con un emozionante 2-1 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Una partita ricca di suspense e colpi di scena, che ha visto le Gallette dimostrare carattere e solidità nei momenti decisivi. La sfida si è conclusa con una vittoria che potrebbe cambiare le sorti del torneo, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

La Francia ha sconfitto l'Inghilterra per 2-1 nel big match odierno agli Europei di calcio femminile. Le transalpine si sono imposte al Letzigrund Stadion di Zurigo davanti a più di 22.000 spettatori al termine di una sfida decisamente avvincente e mai scontata. Le Gallette hanno fatto la differenza con un micidiale uno-due firmato nel giro di tre minuti tra il 36? e il 39?. Katoto ha trovato la via del gol su invito di Cascarino e poi Baltimore ha firmato il raddoppio. Alle inglesi era stato annullato un gol al 16? per fuorigioco dopo l'intervento del VAR. La partita si è riaccesa dopo un'ora di gioco con la girandola dei campi, poi Walsh ha accorciato le distanze all'87mo minuto e il finale è stato decisamente vibrante ma il forcing delle inglesi non ha portato al pareggio.