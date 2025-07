Sommer-Galatasaray pista fredda | un ostacolo per i turchi

La trattativa tra il Galatasaray e Yann Sommer sembra congelarsi, creando un ostacolo inatteso per i turchi. Dopo aver esplorato la possibilità di portare il portiere dell’Inter, le voci si sono raffreddate, aprendo nuove domande sul futuro della rosa. Mentre il club cerca un rinforzo tra i pali, l’attenzione si sposta su altre opzioni. La strada verso Sommer si complica, ma la finestra di mercato resta aperta a sorprese.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse del Galatasaray per Yann Sommer, portiere titolare dell'Inter reduce da una stagione di altissimo livello tra i pali nerazzurri. Secondo quanto emerge da fonti vicine al club turco, la pista che porta allo svizzero appare oggi molto più fredda di quanto si potesse immaginare. ALTRO INTERESSE – Il Galatasaray è effettivamente alla ricerca di un nuovo estremo difensore, ma Sommer non rappresenta la prima scelta per i giallorossi. In cima alla lista resta infatti il nome di Djordje Petrovic, portiere in uscita dal Chelsea, ritenuto più giovane e sostenibile dal punto di vista economico.