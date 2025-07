Scomparsa a Carovigno 18enne ucraina dispersa dal villaggio turistico | ‘Non parla italiano’

Una giovane donna ucraina, di appena 18 anni, scompare improvvisamente dal villaggio turistico di Carovigno, lasciando dietro di sé un velo di mistero. Irreperibile da ore e con barriere linguistiche, la sua scomparsa ha scatenato un fervente intervento delle autorità e della comunità locale. Mentre le ricerche si intensificano, si cerca di fare luce su questa inquietante sparizione, sperando di ritrovarla sana e salva.

La giovane ucraina sparita nel nulla. Una ragazza di 18 anni, di nazionalità ucraina, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno, in provincia di Brindisi. La giovane, che lavorava come stagista nella struttura, è irreperibile da diverse ore e non parla italiano, complicando le ricerche. La mobilitazione delle autorità e della comunità. I carabinieri della stazione di Carovigno hanno avviato le ricerche, concentrandosi sull’area dove la ragazza è stata vista l’ultima volta. Il sindaco Massimo Lanzilotti ha diffuso un appello sui social, chiedendo a chiunque avesse notizie di contattare immediatamente la stazione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparsa a Carovigno, 18enne ucraina dispersa dal villaggio turistico: ‘Non parla italiano’

