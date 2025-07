Osimhen Juventus i bianconeri non mollano il nigeriano | sarà lui l’attaccante del futuro con David? La rivelazione non lascia dubbi

La Juventus non si dà per vinta e punta forte su Osimhen, il centravanti che potrebbe diventare il volto del futuro bianconero. Con David già in rosa, i rumors e le mosse di mercato continuano a scaldare l’ambiente, segno di un progetto ambizioso per la stagione 2025/26. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo colpo che scriverà la storia in casa Juve? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono appena cominciate.

Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano: tutti gli aggiornamenti sulle mosse in attacco. La Juventus, come riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, è molto attiva sul mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della stagione 202526. La squadra bianconera, con Jonathan David già arrivato, è alla ricerca di un altro attaccante di livello mondiale per affrontare le tre competizioni che la attendono. Tra i principali obiettivi della Juve, spicca il nome di Victor Osimhen, centravanti del Napoli. Il nome di Osimhen è sempre più caldo, con il calciomercato Juve che sta tentando di capire se il Napoli sarebbe disposto a cedere il suo attaccante di punta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano: sarà lui l’attaccante del futuro con David? La rivelazione non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: juventus - bianconeri - mollano - nigeriano

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

? La stima di uno dei più grandi: le parole di Pep #Guardiola in vista della super sfida col #City. "Ora inizia il vero torneo, la #Juventus è sempre forte": massimo rispetto per i bianconeri. L'allenatore dei citizens annuncia anche il turnover visto il caldo ch Vai su Facebook

La Juve fa sul serio per Osimhen: il piano dei bianconeri; Osimhen Juventus, i bianconeri non mollano il nigeriano!; SKY - Napoli, contatti tra Osimhen e la Juventus! La situazione e come funziona la clausola del nigeriano.

Corriere della Sera - Juventus, Vlahovic per arrivare ad Osimhen? No del serbo al Napoli, avrebbe un altro piano - L'idea avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di interessante, ma sarebbe stata immediatamente rifiutata dal serbo Rischia di diventare un tira e molla pericoloso, quello tra la Juventus e Dusan Vlah ... Lo riporta informazione.it

Osimhen Juventus senza sosta: due gli ostacoli da superare per il nuovo colpo in attacco, svelata la strategia dei bianconeri - Osimhen Juventus senza sosta: due gli ostacoli da superare per il nuovo colpo in attacco, svelata la strategia dei bianconeri per questa sessione La Juve continua a monitorare con grande attenzione la ... Riporta juventusnews24.com