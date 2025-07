Ramsey nuova avventura per l’ex Juve! Il centrocampista giocherà in Messico | ecco in che squadra Il comunicato ufficiale

Aaron Ramsey apre un nuovo capitolo della sua carriera in Messico, firmando con i Pumas un contratto annuale. Dopo aver lasciato la Juventus, il centrocampista gallese si prepara a vivere un’avventura stimolante lontano dai riflettori europei, portando il suo talento nel campionato messicano. Questa mossa rappresenta una sfida entusiasmante per Ramsey, che potrà mettere in mostra le sue qualità in una nuova avventura calcistica e riaccendere l’interesse dei tifosi.

Ramsey, nuova avventura per l’ex Juve! Il centrocampista giocherĂ in Messico: tutti i dettagli sul trasferimento. Aaron Ramsey, ex centrocampista della Juve, ha ufficialmente intrapreso una nuova avventura in Messico, firmando un contratto annuale con i Pumas. L’ex giocatore bianconero, che ha lasciato la Juve da tempo, ha scelto il club messicano per continuare la sua carriera lontano dai riflettori del calcio europeo. A 35 anni, Ramsey è pronto a portare la sua esperienza in una nuova competizione, iniziando un capitolo diverso rispetto alla sua esperienza in Serie A. Il presidente dei Pumas ha accolto Ramsey con grande entusiasmo, sottolineando che il giocatore è un “grande acquisto” per il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ramsey, nuova avventura per l’ex Juve! Il centrocampista giocherĂ in Messico: ecco in che squadra. Il comunicato ufficiale

