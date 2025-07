Blumhouse e il suo deludente box office nel 2025 | solo 107 milioni di dollari

Blumhouse, celebre per i suoi horror di successo e innovativi, si trova nel 2025 a dover fare i conti con un andamento deludente al botteghino, totalizzando appena 107 milioni di dollari. Un anno difficile che solleva molte domande sulla sua capacitĂ di mantenere il suo prestigio. In questo approfondimento vengono analizzati i fattori che hanno contribuito a questa performance negativa e le prospettive future per uno studio che ha sempre fatto della paura il suo punto di forza.

analisi della performance di Blumhouse nel 2025: un anno di risultati deludenti. Nel panorama cinematografico mondiale, Blumhouse si distingue come uno degli studi piĂą rinomati nel settore horror. Il 2025 sta rappresentando un anno particolarmente difficile per la casa di produzione, caratterizzato da risultati al botteghino che non rispecchiano le aspettative e una ricezione critica spesso negativa. In questo approfondimento vengono analizzati i motivi di questa fase complessa, con particolare attenzione alle ultime uscite e alle dichiarazioni del fondatore. la perdita dell’identitĂ del marchio Blumhouse. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Blumhouse e il suo deludente box office nel 2025: solo 107 milioni di dollari

