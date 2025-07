Muller prolungamento per sostituire Musiala? La sua risposta | Domanda che mi mette a disagio non siamo robot

Thomas Müller, icona indiscussa del Bayern Monaco, ha concluso la sua leggendaria carriera con una decisione che ha emozionato tifosi e appassionati: un addio carico di significato e riflessioni profonde. In un momento delicato come quello dell’infortunio di Musiala contro il PSG, le sue parole hanno acceso una discussione sulla fragilità umana e sulla resistenza degli atleti. La sua risposta, sincera e senza filtri, ci ricorda che anche i grandi non sono robot.

Dopo 24 anni di onorata carriera con una sola maglia, quella del Bayern Monaco, Thomas Müller ha chiuso ufficialmente il suo lunghissimo capitolo con il club bavarese.

