Pattinaggio artistico a rotelle | Sofia Ciacia ed Elvis Martinello si impongono nell’inline agli Italiani 2025

Sofia Ciacia ed Elvis Martinello si sono distinti ai Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, regalando emozioni e spettacolo al Pala Igor di Novara. La talentuosa Sofia ha difeso con tenacia il titolo di Campionessa d’Italia, confermandosi ancora una volta alla guida della disciplina inline. Un evento ricco di sfide e passione, che ha consolidato il loro status tra i migliori atleti italiani. Il futuro del pattinaggio artistico promette ancora grandi successi, e questa è solo l’inizio.

Sofia Ciacia tiene botta e difende il titolo di Campionessa d'Italia nella disciplina inline. L'atleta ha infatti vinto per il secondo anno consecutivo la rassegna tricolore di pattinaggio artistico a rotelle, competizione quest'anno andata in scena al Pala Igor di Novara, malgrado un segmento piĂą lungo viziato da alcune imprecisioni. La Vice Campionessa del Mondo infatti ha perso punti preziosi in elementi di valore, uno tra tutti il doppio axel, riuscendo però a mantenere alta l'asticella delle components, fattore che le ha consentito di stare comunque in scia delle principali contendenti e di rimanere in testa nella somma del totale.

