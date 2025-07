Papa Leone a rischio stress Parla l' amico priore degli agostiniani | A Castel Gandolfo si riposerà

Papa Leone, sotto pressione e a rischio stress, si appresta a trovare sollievo a Castel Gandolfo. L’amico Priore degli Agostiniani esprime la sua gioia: "Quando mi ha confidato che avrebbe preso una pausa, sono stato felice. Conoscendo i suoi ritmi intensi, merita questa pausa rigenerante per ritrovare nuova energia e affrontare con rinnovato vigore le sfide future."

