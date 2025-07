Mercato Juve un nome in difesa si allontana da Torino | le due milanesi fanno sul serio e sono pronte a sborsare una cifra clamorosa

Il calciomercato delle grandi rivali si infiamma, con le due milanesi pronte a mettere sul piatto cifre da capogiro per assicurarsi giovani promesse e rinforzi di peso. Mentre la Juventus si trova a un passo da un'operazione in uscita, le strategie di mercato si intensificano: il futuro del difensore Giovanni Leoni si fa sempre più incerto, con Inter e Milan che fanno sul serio. Il mercato è ormai aperto e ogni movimento potrebbe decidere le sorti della stagione.

Mercato Juve, un nome in difesa si allontana da Torino: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club bianconero. L' Inter ha messo nel mirino Giovanni Leoni, il giovane difensore centrale del Parma classe 2006, come rinforzo per il reparto arretrato. Il nuovo allenatore Cristian Chivu, che ha già avuto modo di apprezzare le qualità di Leoni durante la sua esperienza a Parma, considera il ragazzo un profilo ideale per potenziare la difesa nerazzurra. Chivu è stato il primo ad intuire il grande potenziale del giovane difensore, lanciandolo come titolare nel Parma e continuando a seguirlo con attenzione.

