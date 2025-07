Milan Ambrosini sicuro | Tare concreto Non vende fumo

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero e non solo: le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ambrosini sicuro: “Tare concreto. Non vende fumo”

In questa notizia si parla di: milan - ambrosini - sicuro - tare

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …” - Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

Ambrosini: “Milan, ecco cosa darà Allegri. Su Tare, Ricci e Modric …” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

Secondo giorno di test a Milanello. Gran parte del gruppo presente ieri ha lavorato pure oggi. Si sono aggiunti #Tomori, #Musah e Alex #Jimenez. Com'è normale che sia, presente anche #Tare a Milanello insieme ad Allegri. Domani arriva tutto il resto della s Vai su Facebook

Milan, Ambrosini sicuro: “Tare concreto. Non vende fumo”; Ambrosini: Milan, Allegri scelta giustissima. Era mancata l'ambizione, con lui tornerà di sicuro; Ambrosini: Tare è uno concreto che non vende fumo. Ricci? Può essere un play ideale per il fraseggio.

Il pensiero di Ambrosini sul nuovo Milan di Allegri - Le riflessioni di Massimo Ambrosini sul ritorno di Massimiliano Allegri al Milan e le prospettive future dei rossoneri alla luce delle ultime novità. Scrive notiziemilan.it

Ambrosini: “Al Milan manca l’ambizione di eccellere, invece…” - L’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha commentato la situazione attuale dei rossoneri e il ritorno di Allegri come allenatore ... Come scrive msn.com