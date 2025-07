Iran Khamenei riappare in pubblico per prima volta dopo la guerra con Israele

Dopo mesi di silenzio e tensioni crescenti, la ripresa pubblica dell’ayatollah Khamenei segna un momento cruciale per l’Iran e la regione. La sua apparizione durante la cerimonia di Ashura, simbolo di lutto e resilienza, segna un chiaro messaggio di determinazione e unità. Ma cosa significa questa rinascita pubblica per il futuro del Medio Oriente? Scopriamolo insieme.

La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è riapparso per la prima volta in pubblico dall’inizio della guerra tra Iran e Israele. Khamenei ha partecipato alla cerimonia funebre alla vigilia dell’ Ashura, celebrazione per i musulmani sciiti del giorno di lutto per il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. La festività indica anche l’inizio del calendario islamico. La tv di Stato iraniana ha mostrato Khamenei salutare con la mano e annuire alla folla che cantava mentre lui entrava e si sedeva. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Khamenei riappare in pubblico per prima volta dopo la guerra con Israele

Poche ore prima dell’avvio della cerimonia, esplosioni nella zona di Eslamshahr, a ovest di Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano: «Se Trump vuole un accordo smetta di parlare in tono irrispettoso dell'ayatollah Ali Khamenei» Vai su Facebook

Senza il programma nucleare, l’Iran degli ayatollah è una tigre di carta. Feroce con i suoi cittadini, docile con gli Stati Uniti. Consapevole della sua debolezza, la Guida suprema Khamenei pensa prima di tutto alla sopravvivenza del suo regime criminale. Vai su X

