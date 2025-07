È morto Jacques Marinelli ciclismo in lutto | era la più vecchia maglia gialla vivente aveva 99 anni

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Jacques Marinelli, leggenda vivente e simbolo di un'epoca d'oro. Con i suoi 99 anni, Marinelli era ricordato come la più anziana maglia gialla ancora in vita, testimone di emozioni indimenticabili come il Tour del 1949, dove si posizionò terzo dietro a Coppi e Bartali. La sua morte segna la fine di un'era, lasciando un'eredità indelebile nel cuore degli appassionati. Continua a leggere.

Jacques Marinelli si è spento all'età di 99 anni. Era stato per tre giorni leader del Tour del 1949 poi chiiuso al terzo posto sul podio dietro a Coppi e Bartali. L'italo-francese era la maglia gialla vivente più anziana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jacques - marinelli - maglia - gialla

Jacques Marinelli ci ha lasciato; aveva 99 anni e ed era la più anziana maglia gialla. La favola del "parrocchetto" che sconfisse i giganti: ce la racconta Marco Pastonesi #ciclismo #TDF2025 https://tuttobiciweb.it/article/1751715138… Vai su X

La crono di oggi ci consegna un Remco Evenepoel volante che rifila 20” a Vingegaard e 48” a Pogacar lungo un percorso di 17km. Il campione olimpico e campione del mondo si prende la maglia gialla e regala alla Quick-Step la vittoria numero 1000(?) nella Vai su Facebook

È morto Jacques Marinelli, ciclismo in lutto: era la più vecchia maglia gialla vivente, aveva 99 anni; CI HA LASCIATI A 99 ANNI JACQUES MARINELLI, ERA LA PIÙ ANZIANA MAGLIA GIALLA VIVENTE; Morto a 99 anni Jacques Marinelli: era la più vecchia maglia gialla.

È morto Jacques Marinelli, ciclismo in lutto: era la più vecchia maglia gialla vivente, aveva 99 anni - Era stato per tre giorni leader del Tour del 1949 poi chiiuso al terzo posto sul podio dietro a Coppi ... Come scrive fanpage.it

Morto Jacques Marinelli, fu rivale di Coppi, Bartali e Magni - Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Jacques Marinelli, ex ciclista, imprenditore di successo e sindaco di Melun, cittadina del dipartimento di Seine- Si legge su sport.sky.it