Netanyahu boccia Hamas | Modifiche inaccettabili niente tregua

Il muro di reticenza si sgretola: Netanyahu respinge con fermezza le modifiche di Hamas, definendole inaccettabili e rifiutando una tregua immediata. Tuttavia, la volontà di dialogo prevale, e il premier israeliano ha dato l’ordine alla delegazione di ripartire per Doha, lasciando aperta la porta a possibili risoluzioni. La vicenda si dipana tra fermezza e speranza di un nuovo percorso, dimostrando quanto complesso sia il contesto mediorientale.

Il messaggio è stato chiaro fin dalle prime righe della nota diffusa dall’ufficio del primo ministro: le modifiche proposte da Hamas sono “ inaccettabili ” per Israele. Ma nonostante il secco rifiuto, Benyamin Netanyahu ha ordinato alla delegazione negoziale israeliana di ripartire per Doha, accettando l’invito dei mediatori e mantenendo aperto il tavolo sulla base della proposta del Qatar, giĂ accolta da Tel Aviv prima dell’ultima risposta del gruppo palestinese. Una mossa a doppio binario, che tiene il fronte militare acceso ma non spegne la linea diplomatica. E soprattutto rilancia il tema che piĂą di ogni altro muove oggi l’opinione pubblica israeliana: la liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Netanyahu boccia Hamas: “Modifiche inaccettabili, niente tregua”

In questa notizia si parla di: netanyahu - hamas - modifiche - inaccettabili

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio” - Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Cessate il fuoco, Netanyahu: “Le proposte di Hamas sono inaccettabili” - Le tre modifiche all’accordo chieste da Hamas; Israele: migliaia in piazza per gli ostaggi; Netanyahu,richieste Hamas inaccettabili ma negoziati proseguono.

Netanyahu,richieste Hamas inaccettabili ma negoziati proseguono - "Le modifiche richieste da Hamas alla proposta ci sono state trasmesse ieri sera e non sono accettabili per Israele. Scrive msn.com

Medioriente: ufficio Netanyahu, modifiche chieste da Hamas sono inaccettabili - "Le modifiche che Hamas sta cercando di apportare alla proposta del Qatar ci sono state consegnate ieri sera e non sono ... Riporta msn.com