Niente Milan per Ahanor | ufficiale il passaggio all’Atalanta

Niente Milan per Ahanor: il talentuoso giovane terzino ha ufficialmente scelto l'Atalanta, lasciando il Genoa per una nuova avventura in nerazzurro. Un trasferimento che segna un passo importante nella sua carriera e suscita grande entusiasmo tra i tifosi bergamaschi. Scopriamo insieme i dettagli di questa promettente operazione di mercato e le prospettive future del ragazzo.

Niente Milan per Ahanor: ufficiale il passaggio all'Atalanta del giovanissimo terzino proveniente dal Genoa.

