Elon Musk fonda l’ America Party | Sistema corrotto ora tocca a noi

Elon Musk scuote le fondamenta della politica americana con la creazione dell’America Party, un movimento deciso a rompere il duopolio tra Democratici e Repubblicani. Questa nuova forza promette di restituire la libertà agli elettori, denunciando un sistema corrotto e monopolistico che ha tradito la democrazia. È arrivato il momento di chiedersi: può questa rivoluzione cambiare le sorti di un Paese in cerca di rinnovamento?

Con una dichiarazione tanto secca quanto dirompente, Elon Musk ha annunciato su X la creazione dell’ America Party, un nuovo soggetto politico che — nelle intenzioni del fondatore di Tesla e SpaceX — punta a rompere il duopolio tra Democratici e Repubblicani. “Oggi, l’America Party è nato per restituirvi la libertà ”, ha scritto Musk, accusando l’attuale sistema di essere un “monopartito” travestito da democrazia, capace solo di “mandare in bancarotta il Paese con sprechi e corruzione ”. L’annuncio arriva a meno di 72 ore da un sondaggio lampo lanciato dallo stesso Musk il 4 luglio, in cui aveva chiesto agli americani se volessero “un nuovo partito politico”: il 65% dei partecipanti ha risposto sì. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it