Effetto Consulta | un primo migrante liberato dal Cpr

L’effetto della recente sentenza della Corte costituzionale si fa già sentire: un migrante, primo in Italia, è stato liberato dal Cpr grazie a questa decisione storica. Sebbene alcune questioni siano state dichiarate inammissibili, il messaggio è chiaro: la tutela dei diritti umani prevale, aprendo nuove speranze per chi si trova in condizione di detenzione amministrativa. Un passo importante verso un sistema più giusto e rispettoso delle libertà fondamentali.

La sentenza con cui la Corte costituzionale ha accertato l’incostituzionalità delle norme sulla detenzione amministrativa dei migranti, pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice di pace di Roma, ha . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Effetto Consulta: un primo migrante liberato dal Cpr

In questa notizia si parla di: effetto - consulta - primo - migrante

È arrivata una nuova mazzata della Corte Costituzionale al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Con la sentenza numero 96 la Consulta ha bocciato i trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania e in tutto il suolo italiano in quanto ledono la libertà personal Vai su Facebook

Effetto Consulta: un primo migrante liberato dal Cpr; Risarcimenti e ricorsi dei migranti: la sentenza della Consulta sui Cpr può essere un problema per il governo; La Corte Costituzionale boccia (in parte) l'autonomia differenziata.

Primo effetto decreto Salvini: rischia l'espulsione il gambiano che ha aggredito i poliziotti - Il Messaggero - è Omar Jallow, gambiano che ha aggredito dei poliziotti al Cara di Foggia. Da ilmessaggero.it

Rimpatriato dall'Albania primo migrante irregolare - MSN - La macchina dei rimpatri dall'Albania è partita: il primo migrante irregolare, trasferito nel centro di Gjader una settimana fa, è stato fatto rientrare al suo Paese d'origine. Riporta msn.com