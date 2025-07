Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Settimana calda Tutti i fronti aperti del mercato

Fiorentina, il colpo di mezzanotte di questa settimana sarà decisivo per definire il futuro del club. Tra l’arrivo di Stefano Pioli, atteso a Firenze giovedì, e la possibile ufficializzazione di Edin Dzeko, i tifosi sono pronti a vivere una fase intensa e ricca di sorprese. La finestra di mercato si infiamma, e tutto è pronto a cambiare: la Viola prepara il suo rilancio.

Firenze, 6 luglio 2025 - Si apre una settimana decisiva per la Fiorentina, pronta a entrare nel vivo della sua stagione. L'arrivo a Firenze di Stefano Pioli (probabilmente giovedì) segnerà l’inizio di una nuova era e coinciderà anche con l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Edin Dzeko. L’accordo con il bomber bosniaco è stato definito da tempo, ma l’ufficialità è slittata a causa di alcuni dettagli legati ai bonus contrattuali. Daniele Pradè potrà così concentrarsi sulle altre trattative in corso. Una delle più avanzate è quella con l’Inter per Sebastiano Esposito: il tecnico ha dato il suo via libera e le due società stanno limando la distanza economica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”. Settimana calda. Tutti i fronti aperti del mercato

