Non si tratta dello straniero

La questione dello straniero non è solo un tema di politica migratoria, ma il banco di prova della solidità della nostra democrazia. Ogni decisione e ogni confronto su questo fronte riflette il nostro impegno per valori come solidarietà, diritti umani e inclusione. È una partita che ci riguarda tutti, senza eccezioni, perché la vera sfida sta nel costruire un paese più giusto e aperto.

Sul trattamento dei migranti e più in generale sulla condizione dello straniero si gioca la resistenza della nostra democrazia. Partita fondamentale che riguarda tutti nel nostro paese, non alcune centinaia.

Papa Francesco: tratta “crimine contro l’umanità” come “tutti i vilipendi verso un connazionale o uno straniero”. “È diventare animali” - La tratta "costituisce una ingiustificabile violazione della libertà e della dignità delle vittime, dimensioni costitutive dell'essere umano voluto e creato da Dio". Riporta agensir.it