In centinaia alla veglia a Tel Aviv per i bambini morti a Gaza

In un gesto di profonda solidarietà e dolore, alcune centinaia di manifestanti si sono radunate a Tel Aviv per una veglia silenziosa dedicata ai bambini di Gaza morti durante il conflitto. Con candele e fotografie che ritraggono i piccoli vittime, la manifestazione vuole ricordare le vite spezzate dalla guerra. La scena, intensa e toccante, sottolinea l’umanità di un appello che supera le barriere del conflitto, invitando tutti a riflettere sulla tragicità della situazione.

Alcune centinaia di manifestanti stanno tenendo una veglia silenziosa a Tel Aviv per i bambini di Gaza morti durante la guerra. I dimostranti sono in piedi in Kaplan Street sul marciapiede con in mano candele e foto dei bambini rimasti uccisi nella Striscia da quando sono riprese le ostilità il 18 marzo. Ogni foto riporta il nome del bambino, la data e il luogo della morte. Alla manifestazione prende parte il parlamentare Ofer Cassif del partito comunista Hadash. Si tratta della prima veglia silenziosa dopo la guerra di 12 giorni con l'Iran del mese scorso, durante la quale un missile balistico iraniano ha colpito un edificio adiacente e ha costretto alla chiusura di una parte del marciapiede solitamente utilizzato dai partecipanti alla veglia.

