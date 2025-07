Star wars | novità dei set lego in arrivo ad agosto

Appassionati di Star Wars, preparatevi a vivere nuove avventure tra le galassie con le imminenti novità LEGO! Ad agosto, LEGO lancia quattro nuovi set che arricchiranno le vostre collezioni, portando l’universo stellare a casa vostra. Questi modelli esclusivi promettono dettagli sorprendenti e ore di divertimento. Siete pronti a scoprire cosa ci riserva il futuro delle battaglie epiche e delle alleanze impossibili? La forza è forte in questa nuova uscita!

annuncio delle nuove serie di set star wars in uscita ad agosto. LEGO ha svelato in anteprima ulteriori dettagli riguardo alle prossime collezioni dedicate a Star Wars, disponibili a partire dal mese di agosto. Dopo aver annunciato una prima ondata di set in concomitanza con il lancio ufficiale del nuovo ciclo, l'azienda ha aggiunto quattro nuovi modelli che saranno messi in vendita nello stesso giorno, ampliando così l'offerta per gli appassionati e i collezionisti. i nuovi set lego star wars in uscita ad agosto. a cosa prestare attenzione: i modelli principali. Per chi desidera approfondire le novità, ecco un riepilogo dei quattro prodotti appena annunciati, caratterizzati da dettagli e dimensioni variabili: AT-ST Walker (75417): con oltre 1.