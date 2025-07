Neuer attacca Donnarumma | Non può uscire così su Musiala sa di poter fare male

Nel mondo del calcio, le tensioni tra giocatori sono all’ordine del giorno, e l’ultima controversia coinvolge Neuer e Donnarumma su Musiala. Il portiere del Bayern, furioso con Gigio nonostante le lacrime dell’azzurro, chiede rispetto e correttezza sul campo. La partita si fa sempre più intensa e ogni gesto pesa: la vera sfida è tra emozioni e fair play, un equilibrio che può fare la differenza.

Il portiere del Bayern furioso con Gigio nonostante le lacrime dell'azzurro: "Non è andato subito da Jamal, l'ha fatto dopo. Serve correttezza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Neuer attacca Donnarumma: "Non può uscire così su Musiala, sa di poter fare male"

