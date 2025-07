Mondiale per club | Psg in semifinale battuto il Bayern 2-0 Grave infortunio a Musiala dopo scontro con Donnarumma

Il Paris Saint-Germain conquista un'importante vittoria nel Mondiale per club, superando il Bayern Monaco 2-0 e assicurandosi la semifinale negli Stati Uniti. La ripresa ha visto i francesi dominare, con Douè e Dembele a siglare le reti decisive. Tuttavia, il match è stato scosso da un grave infortunio a Musiala, coinvolto in uno scontro con Donnarumma. Un risultato che apre nuove sfide e pone interrogativi sulla sua salute futura.

Il Paris Saint-Germain batte 2-0 il Bayern Monaco e si qualifica per la semifinale del Mondiale per club in corso negli Stati Uniti. I francesi sfondano nella ripresa, nel quarto d'ora finale, con le reti di Douè al 33' e di Dembele al 51', a tempo scaduto

