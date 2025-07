Musk fonda America Partyper la libertà

Elon Musk, visionario imprenditore e già consigliere di Trump, ha annunciato la nascita dell'America Party per combattere sprechi e corruzione che minacciano la nostra democrazia. Dopo un sondaggio tra i suoi followers, con il 65% favorevole, Musk si impegna a restituire vera libertà al Paese. Un passo audace che potrebbe cambiare gli equilibri politici: la rivoluzione sta per cominciare.

23.14 "Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi è nato l'America Party per restituirvi la libertà". Lo scrive il proprietario di 'X' e 'Tesla', Elon Musk. Ieri aveva chiesto ai suoi lettori se fosse il caso di creare un nuovo partito: 65% avrebbe detto "sì",il 35% "no", secondo quanto riferisce l'imprenditore ed ex Consigliere di Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it