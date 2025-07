Esplosione via Nizza a Torino la svolta nel caso | arresto per omicidio volontario Voleva vendicarsi dell’ex

Un episodio drammatico scuote Torino: l'esplosione in via Nizza, inizialmente avvolta nel mistero, si è rivelata una tragica vendetta. La procura ha disposto l'arresto di un guardia giurata, sospettato di aver compiuto un gesto estremo contro la sua ex fidanzata. Questa svolta rafforza l'ipotesi di un delitto passionale, portando nuovi interrogativi sulla vicenda. La vicenda si intreccia ora con la ricerca della verità e la giustizia.

La procura ha chiesto e ottenuto un ordine di custodia cautelare nei confronti di un quarantenne che lavora come guardia giurata. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'indagato abbia agito compiendo l'estremo gesto in via Nizza a Torino per compiere una vendetta contro la sua ex fidanzata.

