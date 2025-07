Reazione a catena Gli Appuntamenti battono le Trerapiste? Umiliati | Adesso andate a

Un pubblico entusiasta e i telespettatori di tutta Italia hanno assistito a un vero colpo di scena: tre giovani studenti romani, "Gli Appuntamenti", hanno battuto le scatenate terapeute di Reazione a Catena, dimostrando che anche i più giovani possono conquistare il primato. La loro vittoria apre le porte a nuove sfide e tanta adrenalina, lasciando tutti con il fiato sospeso e il cuore pieno di entusiasmo per il futuro.

Ci volevano tre "sbarbatelli" per battere le supercampionesse di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Grossa sorpresa in studio, con i giovanissimi Biagio, Leonardo e Riccardo, alias " Gli Appuntamenti ", tutti studenti neo-laureati o laureandi e residenti a Roma in un collegio universitario. Sono loro a battere le Trerapiste, aggiudicarsi la partita e approdare all'Ultima catena, per il giubilo dei telespettatori che su X da giorni tifavano per un cambio della guardia nell'attesa di campioni a loro dire più simpatici e preparati. Per questo il successo degli Appuntamenti è stato salutato con enfasi dagli appassionati sui social, prima dello spiacevole colpo di scena finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it