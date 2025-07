Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 LIVE | Merengues in pieno controllo della partita Xabi Alonso inizia i cambi per dosare le energie

Il Real Madrid dimostra tutta la sua supremazia sul Borussia Dortmund, portandosi avanti 2-0 nel primo tempo al MetLife Stadium di Atlanta. Con un controllo totale del gioco e strategie attentamente gestite da Xabi Alonso, i blancos cercano di mantenere il ritmo e conservare energie per le fasi cruciali. La partita si dipana tra emozioni, tattiche e grandi occasioni, mentre i tifosi attendono con ansia il secondo tempo...

Al MetLife Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, Real Madrid Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Real Madrid Borussia Dortmund, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. PRIMO TEMPO Primo tempo in discesa per le Merengues, che chiudono .