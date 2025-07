Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 LIVE | inizia la ripresa

Inizia la ripresa tra Real Madrid e Borussia Dortmund al MetLife Stadium di Atlanta, in un match emozionante valido per il Mondiale per Club 2025. Dopo un primo tempo in favore delle Merengues, il secondo tempo promette ancora più suspense. Segui con noi la cronaca live, la sintesi, il tabellino e tutte le emozioni di questa sfida che potrebbe già scrivere il suo capitolo decisivo! Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.

Al MetLife Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, Real Madrid Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Real Madrid Borussia Dortmund, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. PRIMO TEMPO Primo tempo in discesa per le Merengues, che chiudono.

Real Madrid-Borussia Dortmund 2-0, il risultato LIVE - Ha vinto quattro partite consecutive contro il Dortmund, tutte in Champions League, inclusa una vittoria per 5- Lo riporta sport.sky.it

Real Madrid – Borussia Dortmund 2-0 al 45’, ecco i gol e il racconto del primo tempo! – VIDEO - I gol di Gonzalo e Fran Garcia permettono al Real Madrid di chiudere il primo tempo in vantaggio contro il Borussia Dortmund. Come scrive generationsport.it