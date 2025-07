Il divieto degli smartphone a scuola? Migliora l’apprendimento | lo studio del governo olandese che promuove la linea di Valditara

Il dibattito sull’uso degli smartphone a scuola continua a dividere docenti e genitori, ma uno studio olandese ha ormai fatto chiarezza: vietarli migliora l’apprendimento. Promossa dal governo olandese e seguita dall’adozione da parte di quasi due terzi delle scuole secondarie, questa misura potrebbe rappresentare una svolta per l’educazione moderna, sostenendo che…

Vietare l’utilizzo degli smartphone a scuola migliora l’apprendimento. È questa la conclusione a cui è giunto uno studio commissionato dal governo olandese, che a inizio 2024 ha emesso una serie di linee guida nazionali per raccomandare agli istituti di vietare l’uso dei telefoni in classe. A un anno e mezzo di distanza dalla pubblicazione di quel documento, quasi due terzi delle scuole secondarie nei Paesi Bassi ha accolto il suggerimento del governo, chiedendo agli studenti di lasciare gli smartphone a casa, negli armadietti o di consegnarli a inizio giornata. Il sondaggio con prof, studenti e genitori. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: smartphone - scuola - migliora - apprendimento

Scuola, il paradosso dello smartphone: in classe è bandito, ma ormai per studiare è essenziale - Il paradosso dello smartphone in classe mette in luce una "schizofrenia digitale": sebbene sia bandito, è diventato essenziale per lo studio.

Scuola, stop agli smartphone anche alle superiori Una nuova circolare firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, inviata ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, proibisce tassativamente l’uso Vai su Facebook

«Il divieto degli smartphone a scuola? Migliora l'apprendimento»: lo studio del governo olandese che promuove la linea di Valditara; Stop agli smartphone anche nelle scuole superiori: la nuova circolare; Scuola, stop agli smartphone anche alle superiori: uso vietato durante tutta la giornata scolastica.

Smartphone vietati a scuola, anche i giovani dicono sì. Valditara: «Così preveniamo gli effetti negativi su apprendimento e salute» - Sembra incredibile, quasi un controsenso, ma a volerlo sono proprio loro: ... Lo riporta ilmessaggero.it

Lo smartphone a scuola? Il divieto semplifica ma non educa - Semplice, dice un gruppo di esperti: per sua natura, lo smartphone non è uno strumento neutro, ma un ambiente che entra in competizione con tutto il resto, l ... Da tecnicadellascuola.it