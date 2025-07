Netanyahurichieste Hamas inaccettabili ma negoziati proseguono

Il conflitto tra Israele e Hamas continua a scuotere la regione, con richieste di modifica da parte di Hamas giudicate inaccettabili da Tel Aviv. Tuttavia, nonostante le tensioni, i negoziati proseguono sotto la guida del primo ministro Netanyahu, che ha deciso di accogliere l'invito ai colloqui indiretti basati sulla proposta del Qatar. La delegazione israeliana partirĂ domenica per cercare di trovare una soluzione che possa riportare la pace e la sicurezza, dimostrando che il dialogo resta la strada preferibile.

"Le modifiche richieste da Hamas alla proposta ci sono state trasmesse ieri sera e non sono accettabili per Israele. Dopo una valutazione della situazione, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha dato istruzioni di accogliere l'invito ai colloqui indiretti e di proseguire i negoziati per il ritorno dei nostri ostaggi, sulla base della proposta del Qatar alla quale Israele ha giĂ dato il suo assenso. La delegazione negoziale partirĂ domenica per i colloqui a Doha". Lo ha dichiarato il premier israeliano in una nota diffusa dal suo ufficio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu,richieste Hamas inaccettabili ma negoziati proseguono

