Donnarumma piange esce e rompe la caviglia a Musiala | Psg-Bayern choc

Un match ricco di emozioni e colpi di scena: il Paris Saint Germain conquista le semifinali del Mondiale per Club, ma il prezzo è alto. La dolorosa uscita di Donnarumma e l’infortunio di Musiala scuotono il mondo del calcio, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ora, l’attenzione si concentra sulle prossime sfide tra Borussia Dortmund, Real Madrid, Fluminense e Chelsea. La passione e l’incertezza sono al centro di questa straordinaria avventura calcistica.

Il Paris Saint Germain batte 2-0 il Bayern Monaco e approda alle semifinali del Mondiale per Club ma le lacrime di Gigio Donnarumma sono tutt'altro che di gioia perché il portiere dei parigini freschi vincitori della Champions League causa con una sua uscita il grave infortunio del tedesco Musiala. I parigini mercoledì affronteranno una tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Nell'altro lato del tabellone Fluminense e Chelsea - che si sfideranno martedì - sono invece le altre due semifinaliste, che nei quarti hanno, rispettivamente, eliminato Al Hilal e Palmeiras. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta va in scena una sorta di sfida da Champions: i campioni d'Europa di Luis Enrique contro i campioni di Germania guidati da Kompany. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donnarumma piange, esce e rompe la caviglia a Musiala: Psg-Bayern choc

