Faith Kipyegon pirotecnica | galattico record del mondo sui 1500! Show imperiale a Eugene

Faith Kipyegon ha scritto una nuova pagina leggendaria nell’atletica mondiale con una performance pirotecnica e galattica a Eugene, stabilendo il record del mondo sui 1500 metri. La campionessa keniana, con un'energia impareggiabile, ha dominato la gara finale della Diamond League, lasciando il pubblico senza fiato. Un'impresa che conferma il suo status di assoluta protagonista. Le sue imprese continuano a ispirare e a sorprendere, portando lo sport ai vertici dell’eccellenza.

Faith Kipyegon si era presentata a Eugene (USA) con un chiaro obiettivo: migliorare il già suo record del mondo dei 1500 metri. La fuoriclasse keniana non ha deluso le aspettative nella gara conclusiva della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, e ha tuonato un imperiale 3:48.68 sulla velocissima pista dell’Oregon. Le lepri hanno svolto il loro lavoro (su tutte la statunitense Sage Hurta-Klecker), le luci hanno aiutato come sempre affiancando le atlete a bordo pista facendo da riferimento, ma poi la tre volte Campionessa Olimpica della distanza ci ha messo il suo e ha fatto letteralmente saltare il banco con un ultimo giro imperiale corso in un mirabolante 59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Faith Kipyegon pirotecnica: galattico record del mondo sui 1500! Show imperiale a Eugene

In questa notizia si parla di: faith - kipyegon - record - mondo

Faith Kipyegon e la sfida dei sogni: un miglio verso la storia - Faith Kipyegon, campionessa di mezzofondo, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della storia dell’atletica.

Non sente la fatica, Faith Kipyegon a meno di due settimane da Breaking4, l'obiettivo è il primato del mondo Vai su Facebook

Grazie a Chebet e Kipyegon a Eugene cadono due record mondiali; Record del Mondo di Faith Kipyegon sui 1500: è la miglior miler della storia! Alfred battuta dalla Jefferson sui 100; Faith Kipyegon: dopo Breaking4, va subito a caccia del record del mondo.

Faith Kipyegon: dopo Breaking4, va subito a caccia del record del mondo - A poco meno di due settimane da Breaking4, il primo tentativo di far correre a una donna il miglio in meno di 4 minuti, Faith Kipyegon ha già in mente un nuovo ambizioso obiettivo. Scrive msn.com

Faith Kipyegon riscrive il record del miglio: 4:06.42 a Parigi - Faith Kipyegon ha consolidato il suo status di atleta di mezzofondo più decorata di tutti i tempi stabilendo a Parigi un nuovo ... Secondo 361magazine.com