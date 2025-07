Calciomercatocom – Real Madrid-Borussia Dortmund LIVE | Calciomercato

L’attesa è finita: il quarto di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Borussia Dortmund si sta rivelando uno spettacolo emozionante! Con azioni in tempo reale e colpi di scena, le squadre si sfidano per conquistare l’ultimo posto tra le grandi del mondo. Chi si assicurerà il passaggio alle semifinali? Restate con noi, perché il calcio non aspetta e le emozioni sono appena cominciate!

2025-07-05 21:39:00 Fermi tutti! L’ultimo quarto di finale del Mondiale per Club: in palio fra Real Madrid e Borussia Dortmund l’ultimo posto tra le migliori quattro del Mondo Real Madrid-Borussia Dortmund 2-0 LIVE 10? Gonzalo Garcia (R), 20? Fran Garcia (R) CRONACA 82? Infortunio alla spalla per Duranville che cade male dopo un contrasto con Valverde ed è costretto a chiedere il cambio. 74? Doppia occasione per Modric e per Mbappé. Prima il centrocampista croato calcia da poco dentro il limite dell’area e sprea però trovando un intervento facile di Kobel. Poco dopo è il francese a mettersi in proprio, saltare nello stretto Svensson e battere a rete da posizione defilata trovando un’altra parata di Kobel 64? Intervento al limite di Yan Couto che si lancia in un tackle alto a bordo campo su Fran Garcia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

REAL MADRID: Courtois; Alexander Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham, Vinicius, Gonzalo García. Allenatore: Xabi Alonso. BORUSSIA DORTMUND: Ko

